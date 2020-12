By

Calciomercato Inter: Gervinho risponde a Conte e ai nerazzurri che lo hanno cercato questa estate. I dettagli

L’Inter, dopo la sofferta vittoria contro il Borussia Moenchengladbach, si è rilanciata in Champions League, obiettivo fondamentale per la squadra di Antonio Conte. Sul mercato, comunque, i nerazzurri rimangono attenti per cercare di portare a termine più trattative possibili già a partire da gennaio. Un nome che potrebbe tornare di moda ben presto, è quello di Gervinho.

Calciomercato Inter, Gervinho: “Grazie per l’apprezzamento”

Intervistato alla ‘Gazzetta dello Sport’, Gervinho ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del suo ritorno in Italia e, soprattutto, dell’interessamento dell’Inter in estate che avrebbe potuto prenderlo come colpo low cost:

“So dei contatti con il Parma, il mio agente mi ha informato, ma alla fine non c’è stato accordo. Se ero un obiettivo di Conte mi fa piacere, ma onestamente non ne so più di voi. Inter? Credo si veda sul campo se sono felice. Ho avuto una vera esplosione da quando sono rientrato dalla Cina, quando un giocatore gioca bene ha sempre richieste. Sono felice a Parma”.