Condò: ”Ora l’Inter funziona, Lukaku vero leader”

A ‘Sky Sport 24’, Paolo Condò ha elogiato l’Inter di Conte dopo la vittoria contro il ‘Gladbach: ”Ora l’Inter funziona, peccato che rischi molto per la qualificazione. Spero non sia troppo tardi. Lukaku è il vero leader della squadra, poi ci sono giocatori come Barella, Bastoni, Darmian, Gagliardini, che all’inizio non erano considerabili titolari e che stanno dando il loro preziosissimo contributo con prestazioni al di sopra della media. Vidal è un po’ in ritardo ma questa Inter ha delle grandi potenzialità” ha concluso.

