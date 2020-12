Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la notizia proveniente dalla Spagna che ha come protagonista Arkadiusz Milik

Non solo Giroud, per il ruolo di vice Lukaku – ma anche di partner dello stesso bomber belga – l’Inter pensa anche ad Arkadiusz Milik. L’idea di Marotta sarebbe quella in realtà di provarci in vista di giugno, cogliendo l’opportunità a costo zero. Gennaio o prossima estate, l’operazione per il bomber polacco messo fuori rosa dal Napoli e in scadenza a giugno, è ugualmente in salita. Già perchè oltre alla Juventus, su Milik c’è il forte interesse dell’Atletico Madrid. Un interesse concreto che, come riporta oggi ‘As’, si tramuterà in assalto vero e proprio dato che Simeone ritiene di aver bisogno di un’altra punta vista la situazione di Diego Costa e l’assenza di Luis Suarez. De Laurentiis parte da una valutazione di 18 milioni, ma potrebbe scendere anche sotto i 15. L’Inter ragionerebbe su uno scambio con Nainggolan oppure con Matias Vecino, entrambi stimati da Gattuso.

