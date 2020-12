Calciomercato Inter: a gennaio un giocatore potrebbe lasciare i nerazzurri con buona pace di Marotta e colleghi. I dettagli

L’Inter, in bilico in Champions League e pronta alla sfida di campionato contro il Bologna, sta in guardia anche sul mercato. Fra trattative in entrata e in uscita, i nerazzurri sono lanciatissimi sulla sessione di gennaio. Un giocatore che potrebbe lasciare già in inverno dato che non sta trovando molto spazio da quando è tornato alla ‘Beneamata’, è Radja Nainggolan.

Calciomercato Inter, ancora Nainggolan-Cagliari: i motivi

Oggi, nella conferenza stampa pre-match, Antonio Conte ha risposto ad una domanda sulla situazione relativa a Nainggolan, che circa una settimana fa aveva subito un affaticamento alla gamba destra:

“No, non ha recuperato. Per quel che riguarda le situazioni dei singoli giocatori dovete chiedere alla società”.

E’ possibile dunque il ritorno al Cagliari già a gennaio del centrocampista belga ex Roma, soprattutto considerando le parole del ds dei sardi Pierluigi Carta di un paio di giorni fa.

