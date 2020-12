Da Sanchez a Barrow, le formazioni ufficiali del match Inter-Bologna valevole per la decima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Bologna. Antonio Conte dà ancora fiducia al trio difensivo Skriniar-de Vrij-Bastoni, rilanciando dal primo minuto Hakimi, Arturo Vidal (out per squalifica in Germania), Perisic e Alexis Sanchez. Quest’ultimo prende il posto di Lautaro Martinez, non al meglio. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Mihajlovic schiera il suo Bologna quasi a specchio: 3-4-1-2 con Medel in difesa, davanti Soriano in appoggio a Barrow e all’altro ex Palacio. Valeri l’arbitro dell’incontro.

Formazioni Ufficiali Inter-Bologna

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez. All.: Conte.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Medel, Danilo, Tomiyasu; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Soriano; Barrow; Palacio. All.: Mihajlovic.

ARBITRO: Paolo Valeri

DOVE VEDERLA

Inter-Bologna sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN a partire delle ore 20.45.

