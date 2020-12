Eriksen umiliato: è rottura totale con Conte, addio inevitabile

Eriksen umiliato: è rottura totale con Conte, addio inevitabile

L’ennesima umiliazione di Christian Eriksen nei minuti di recupero contro il Bologna ha certificato la rottura insanabile tra le parti. I tifosi sono decisamente contrari ai metodi del tecnico, che per tutta risposta ha definito ottimo il rapporto col giocatore. Eriksen non sembra essersi adattato al gioco ma sembra aver evidenziato delle lacune importanti anche a livello caratteriale, dettaglio non di poco conto che inevitabilmente ha acuito ancora di più le difficoltà dell’ex Tottenham. Ad oggi l’unica soluzione possibile è la cessione: difficile il prestito, si spera in un addio a titolo definitivo con allegata plusvalenza.

