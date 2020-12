Nuovo bomber dal Brasile: può arrivare a parametro zero a giugno

L’Inter sta lavorando per prendere un nuovo attaccante a costo zero. Si tratta di Marcos Paulo della Fluminense, bomber accostato ai nerazzurri direttamente da Sky Sport. Classe 2001, andrà in scadenza a giugno. Per l’Inter si tratta di un acquisto di prospettiva che può portare benefici anche a bilancio.

