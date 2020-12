Gattuso mastica amaro | Niente Osimhen contro l’Inter

Inter: molto probabilmente Osimhen salterà il big match contro l’Inter fondamentale per il campionato e la classifica di Serie A. I dettagli

Napoli senza Victor Osimhen per altri 10 giorni se non addirittura due settimane, secondo il ‘Corriere dello Sport’. Il talento partenopeo, nonché centravanti titolare degli azzurri, non si è ancora ripreso dall’infortunio alla spalla rimediato con la nazionale nigeriana. Il giocatore, fuori dal 13 novembre, dovrebbe saltare anche il big match della 12° giornata di ‘Serie A’ contro l’Inter, in programma il 16 dicembre in casa dei nerazzurri alle ore 20:45. Il quotidiano romano spiega che i tempi si sono allungati perché oltre alla lussazione vanno considerate anche le conseguenze infiammatorie strettamente connesse al trauma. Gennaro Gattuso, molto probabilmente, lo riavrà a disposizione contro la Lazio il 20 dicembre.

