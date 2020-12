Calciomercato Inter, spunta il pre-accordo | Via libera per Allegri

Il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe essere ad un punto di svolta. L’ex juventino è in attesa di conoscere la prossima destinazione

Tra gli allenatori attualmente senza panchina c’è ancora Massimiliano Allegri, autentico pezzo pesante del mercato dei tecnici ancora a caccia di una nuova avventura. Si è parlato molto nei mesi scorsi di un possibile rientro in Italia dell’ex juventino, accostato anche all’Inter come possibile erede di Conte, proprio come accadde ai tempa dell’avvicendamento sulla panchina della Juventus. Allegri però sembra più indirizzato verso una nuova avventura all’estero con diversi club pronti ad accoglierlo. Su tutti rispunta il Paris Saint Germain. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Allegri verso il PSG: Tuchel ha un pre accordo

Dopo tanta attesa potrebbe presto arrivare la svolta decisiva per l’ex allenatore della Juve. Secondo quanto sottolineato dal tedesco ‘Bild’ Thomas Tuchel, tecnico del PSG, avrebbe firmato un pre-accordo con il Manchester United per la prossima stagione.

Con il tedesco indirizzato verso la Premier ecco che si libererebbe la panchina del Paris per la quale il candidato numero uno potrebbe essere proprio Massimiliano Allegri che è fra i profili preferiti da Leonardo. Così facendo andrebbe quindi a svanire l’ipotesi di un ritorno dell’ex bianconero in Italia come successore di Conte.