Adriano: in fase di preparazione un documentario sulla sua carriera sportiva

Inter, l’ex attaccante Adriano Leite Ribeiro sarà il protagonista di un documentario sulla sua carriera che verrà girato sia in Brasile che in Italia, nelle città delle squadre in cui ha militato: Milano, Parma, Firenze e Roma

INTER ADRIANO DOCUMENTARIO/ L’ex attaccante dell’Inter Adriano Leite Ribeiro, sarà il personaggio principale di un documentario incentrato sulla sua carriera, partendo naturalmente dai suoi inizi al Flamengo. Come ha spiegato Tuttosport, il progetto è in fase di realizzazione e sarà sviluppato dzlla “Bananeira Filmes”, che ha intenzione di girarlo sia in Brasile, tra le città di San Paolo e Rio De Janeiro, sia nelle città italiane delle squadre in cui l’attaccante ha giocato, Milano, Parma, Firenze e Roma. Nel documentario saranno presenti, come ha dichiarato Patricia Kogut di “O’Globo”, anche ex allenatori e compagni di squadra che racconteranno aneddoti sul giocatore, come Cafu, Amaral e Aloísio Chulapa. Il documentario dovrebbe essere pronto per essere visto nelle sale, tra la metà e la fine del 2021. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Nella formazione nerazzurra Adriano vanta uno score di 177 presenze tra campionato e coppe e 74 reti segnate, inoltre con la squadra meneghina ha vinto 3 scudetti, 2 Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.