Calciomercato Inter: Mino Raiola è tornato a parlare senza dimenticarsi della questione rinnovo di de Vrij elogiando Conte e i nerazzurri

Uno dei giocatori più importanti dell’Inter attuale, è decisamente Stefan de Vrij. Il calciatore olandese è praticamente sempre presente nell’11 titolare di Antonio Conte che in lui vede una certezza assoluta in difesa, come in Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Il suo agente, Mino Raiola, è tornato a parlare e, tra i tanti argomenti trattati, non sono mancate alcune dichiarazioni proprio sul suo assistito e sui nerazzurri.

Calciomercato Inter, Raiola: “Conte è immenso. Vi dico tutto su de Vrij”

Ai microfoni di ‘Tuttosport’, Mino Raiola ha parlato di un suo assistito in forze all’Inter, Stefan de Vrij. Il giocatore nerazzurro, che tanto bene sta facendo alla ‘Beneamata’, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 ma il ‘Biscione’ non ha alcuna intenzione di perderlo. Raiola ha parlato della questione rinnovo e non solo:

“Tra me e l’Inter c’è un accordo verbale su tutto per Stefan. L’Inter è forte e ha un grande allenatore. Forse gli manca una punta top. Io apprezzo molto Antonio Conte come tecnico. E’ sicuramente uno dei migliori in circolazione e non solo per lo stipendio che percepisce. Un mister particolare, uno che trasmette tanta energia positiva alla squadra come José Mourinho“.