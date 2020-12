Le parole dell’Ad nerazzurro Beppe Marotta prima del match Inter-Shakhtar valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions

Beppe Marotta è intervenuto a ‘Sky Sport’ poco prima della decisiva sfida di Champions contro lo Shakhtar. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI. “Oggi abbiamo un solo risultato a disposizione, la vittoria – ha esordito l’Ad nerazzurro – Poi speriamo che altrove (a Madrid, ndr) si verifichi qualcosa di positivo. Bivio della stagione? Stiamo crescendo, anche se a volte in maniera un po’ lenta per tanti fattori che abbiamo spesso elencato, ma pensiamo a stasera. Giocarci la qualificazione all’ultima giornata è già una cosa importante. Barella in campo dall’inizio vuol dire che l’allenatore sa che può dargli tutto quello che ha richiesto. Altro segnale negativo per Eriksen? Parliamo di un professionista esemplare, però le scelte di Conte sono incontestabili”.

Calciomercato Inter, Marotta: “A gennaio operazioni pesanti impossibili, ma pronti per eventuali opportunità”

Chiosa sul calciomercato, ovvero se la qualificazione agli ottavi potrebbe consentire al club di rinforzare la rosa a gennaio: “Nella sessione invernale non è facile trovare profili che possono sia aumentare la qualità che essere funzionali alla squadra. Tutti i club sono in difficoltà, per cui è impossibile fare operazioni pesanti. Noi, tuttavia, saremo attenti a cogliere le eventuali opportunità“.