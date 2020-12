Inter: Antonio Cassano ‘attacca’ l’operato di Antonio Conte e rivendica la qualità di Christian Eriksen, spesso fuori. I dettagli

Intervenuto in diretta a ‘BoboTV’, Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni davvero bollenti sull’Inter di Antonio Conte e le scelte tattiche del tecnico leccese. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI:

“Parliamoci chiaro. In sei partite di Champions League, l’Inter ha fatto sempre male senza avere nessuna idea di gioco. Il calcio è qualità. In Italia va bene Lukaku, che ha un fisico insuperabile, ma in Europa serve qualcosa di più. Eriksen, in cinque minuti, ha fatto più di Barella e Gagliardini in tutta la partita. L’Inter ha floppato. Conte adesso è obbligato a vincere lo scudetto. Altrimenti verrà massacrato e bisognerà cambiare tutto”.

“Poi c’è un altro problema. Skriniar prima di Conte era uno dei giocatori più ambiti d’Europa, ma lo ha trattato malissimo e ha subito un downgrade. Vale anche per Godin. Hakimi ha fatto qualche gol ma per me non basta. In questo momento è in confusione perché va lasciato libero. Va bene fargli fare l’esterno ma nel Borussia Dortmund giocava negli ultimi 30-40 metri. Qui fa il minimo indispensabile”.