Papu Gomez all’Inter a gennaio, una clamorosa ipotesi di calciomercato considerato l’addio sicuro dell’argentino all’Atalanta dopo la rottura con Gasperini

‘Papu’ Gomez sul calciomercato dopo la furiosa lite e la rottura totale con Gasperini. L’Atalanta ha scelto, resta il tecnico e va via l’argentino fin qui uno dei giocatori ‘chiave’ dietro i grandi risultati della squadra. Stando alle ultime indiscrezioni per l’argentino si è rifatto sotto l’Al-Nassr con un’offerta faraonica da 8 milioni di euro per 3 anni, ma il 32enne di Buenos Aires preferirebbe trasferirsi in un grande club europeo, o meglio ancora rimanere in Italia. Da qui nasce l’ipotesi, la suggestione Inter alla quale fu vicino nel 2013.

Calciomercato Inter, pista ‘Papu’ Gomez: scambio con l’Atalanta

Sembra che Gomez voglia chiedere alla famiglia Percassi di liberarlo a costo zero, in modo da poter strappare un contratto ancora più ricco. Non è detto che venga accontentato, anzi, la proprietà orobica potrebbe invece fissare un prezzo preciso per la sua cessione rifiutandosi di regalarlo a zero, specie a società italiane. Visti gli eccellenti rapporti, Marotta potrebbe mettere sul piatto uno scambio con Matias Vecino, giocatore che non rientra più nei piani di Conte – il suo rientro dall’operazione è previsto a gennaio – e che invece per caratteristiche potrebbe far comodo a Gasperini.

Naturalmente, i nerazzurri prima dovrebbero sfoltire l’organico liberandosi di quei giocatori invisi al proprio allenatore, su tutti Nainggolan ed Eriksen. Per il ‘Papu’, che facciamo un po’ fatica ad immaginare nello scacchiere di Conte, si parla anche di Milan.