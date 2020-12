Le dichiarazioni di Antonio Conte alla vigilia del big match Inter-Napoli valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A

Conferenza stampa di vigilia per Conte in vista di Inter-Napoli. Queste le fasi salienti: “Domani affrontiamo un’altra squadra ambiziosa che vuole lottare per grandi traguardi. Sfida difficile, loro giocano bene e sono in salute, sarà una sfida impegnativa. Noi continuiamo a lavorare per migliorarci sempre di più. Sanchez non ci sarà, ha un problema all’adduttore e dobbiamo valutarlo giorno per giorno. Vidal è in fase di recupero, se dovesse giocare lo metteremmo a rischio. Ha bisogno di ritrovare la migliore condizione, meglio aspettare. Hakimi? Potrebbe farcela, dipenderà dalle risposte che avremo nelle prossime 24 ore”.

Inter-Napoli, Conte: ”Vidal e Sanchez out, Hakimi può farcela”

“Il campionato quest’anno è equilibrato, vedremo se nel medio lungo termine qualcuna prenderà il largo. Gli scontri diretti saranno fondamentali non solo dal punto di vista della classifica ma anche per quanto concerne l’aspetto psicologico. Ci sono tante squadre ambiziose, noi lo siamo, vogliamo essere protagonisti fino alla fine ma noi non dobbiamo e non ci sentiamo in obbligo di dover vincere per forza. Ormai ciò che noi diciamo da tempo sembra che non valga nulla, viene tutto visto nella maniera opposta o comunque in maniera negativa. Ad inizio stagione ero sereno in conferenza e dicevate che non avevo più stimoli per continuare, serve equilibrio nei giudizi” ha concluso.