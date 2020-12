L’Inter e Marotta tengono gli occhi aperti sul mercato dei giovani: nel mirino anche Nuno Mendes cercato anche dalle altre big di Serie A

Marotta e soci vanno a caccia di nuovi profili per rinforzare la rosa dell’Inter tra presente e soprattutto futuro. A gennaio in particolar modo la dirigenza nerazzurra dovrà prima sfoltire l’organico in alcuni reparti andando a liberarsi di calciatori fuori dal progetto e relativi ingaggi pesanti. In questo senso vanno trovate nuove sistemazioni ai vari Vecino, Eriksen, Nainggolan, Pinamonti fino anche a Ivan Perisic che non ha convinto. Qualora dovesse uscire il croato l’Inter dovrebbe poi inserire in organico un nuovo esterno. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Milik a gennaio | Operazione ‘folle’

LEGGI ANCHE >>> Inter, i tentativi per Eriksen e i numeri che ‘inchiodano’ il danese

Calciomercato Inter, stregati da Nuno Mendes: sfida alle italiane

All’Inter serve inevitabilmente un esterno di fascia mancino in grado di disimpegnarsi bene nel 3-5-2 di Antonio Conte. Oltre ai soliti noti Emerson e Alonso, dal Portogallo spunta un nome nuovo per la corsia nerazzurra. Secondo quanto riportato dal quotidiano lusitano ‘O Jogo’ Marotta avrebbe già preparato un vero e proprio blitz per aggiudicarsi il giovanissimo Nuno Mendes.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, futuro legato a Conte | Pronto a dire addio

Il 18enne portoghese è peraltro già finito nel mirino di diversi top club europei come Manchester United, Liverpool e Real Madrid ma anche italiani come Milan e Juventus. Lo Sporting CP vorrebbe il valore della clausola rescissoria da 45 milioni di euro mentre l’Inter per battere la concorrenza tenterà di dilazionare il pagamento con un prestito oneroso di un anno e mezzo e successivo obbligo di riscatto.