Da Lautaro Martinez a Lozano, ecco le formazioni ufficiali del big match Inter-Napoli valevole per la dodicesima giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Napoli. Conte conferma le indiscrezioni delle ultime ore preferendo di nuovo Darmian ad Hakimi, probabilmente ancora non al meglio dopo la contusione rimediata domenica a Cagliari. Sull’out mancino si rivede Young, in mediana Barella e Gagliardini, preferito ad Eriksen, ai lati di Brozovic, davanti Lukaku e Lautaro Martinez. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI. Sponda azzurra, Gattuso sceglie Demme e non Fabian Ruiz come partner di Bakayoko in mezzo al campo, davanti Lozano, Zielinski e Insigne a supporto di Mertens. Arbitro del big match Massa di Imperia.

LEGGI ANCHE >>> Inter, i tentativi per Eriksen e i numeri che ‘inchiodano’ il danese

Formazioni Ufficiali Inter-Napoli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Gattuso

Arbitro: Massa di Imperia