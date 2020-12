Inter-Napoli, Handanovic: “Decisa da un episodio. Scudetto va meritato”

Le dichiarazioni di Samir Handanovic dopo la vittoria sul Napoli. Il portiere e capitano dell’Inter tra i migliori in campo della sfida andata in scena al ‘Meazza’

“La classifica adesso non conta, testa allo Spezia“. Vola basso Handanovic dopo il pesante successo sul Napoli che consente all’Inter di ridurre a un solo punto il distacco dal Milan capolista, frenato dal Genoa. Il portiere e capitano nerazzurro è stato uno dei migliori in campo. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

“Ogni tanto il portiere deve portare dei punti a casa – ha sottolineato Handanovic al microfono di ‘Sky Sport’ – E’ stata una gara molto tattica ed equilibrata, alla fine è stata decisa da un episodio. Alti e bassi della squadra? Come prestazioni non direi, purtroppo ci sono mancati dei gol nelle due partite di Champions con lo Shakhtar, ora dobbiamo continuare a fare dei punti, poi si vedrà alla fine. Scudetto? E’ una parola che possono dire in tanti, bisogna dimostrare in campo di meritarlo”