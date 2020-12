Antonio Cassano torna ad attaccare Conte e Lukaku. Parole forti quelle dell’ex attaccante dell’Inter, intervenuto nel canale di Bobo Vieri

Antonio Cassano torna all’attacco. Su Switch, nel canale di Bobo Vieri, l’ex attaccante nerazzurro si è scagliato nuovamente contro Conte commentando la sfida tra Inter e Napoli vinta 1-0 da Handanovic e compagni: “Contro gli azzurri una roba imbarazzante, in superiorità numerica poteva perdere 4 a 1. Quando si dice a Conte che non ha idee, lui si arrabbia, quando si dice l’Inter ha fatto fatica, lui risponde che l’importante era il risultato. Lo dico a malincuore perché sono interista, ma la sua non è una grande squadra. Mettendosi con il 5-4-1 cosa ha detto? Non voglio più che mi tirano in porta, voglio chiudere la partita ed è finito. Conte deve avere coraggio ed essere spregiudicato, giocarsi le partite faccia a faccia“. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Inter, Cassano: “Ce ne sono a bizzeffe meglio di Lukaku”

Nel mirino di Cassano c’è poi stato, ancora una volta, Romelu Lukaku: “Se dobbiamo scegliere Lukaku o qualche scamorza – rivolgendosi agli altri ospiti della ‘Bobo Tv’, ovvero Adani e Ventola che invece hanno speso parole di elogio per il belga – allora prendiamo lui. Ma se parliamo di attaccanti seri, prendiamo sempre gli altri. Ce ne sono a bizzeffe meglio di Lukaku”, ha concluso.