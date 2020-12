Dal futuro di Antonio Conte potrebbe dipendere anche quello di alcuni calciatori dell’Inter: da Young a Vidal

Non solo entrate per l’Inter con la dirigenza che nei prossimi mesi dovrebbe valutare anche alcune possibili cessioni. Molto dipenderà anche dal futuro della guida tecnica ad oggi affidata ad Antonio Conte che però sta vacillando da tempo e potrebbe portare ad un divorzio a fine stagione. Con l’eventuale partenza dell’allenatore salentino potrebbero salutare anche alcuni ‘pupilli’ dello stesso Conte. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Conte può partire: con lui un triplo addio

Triplo addio a parametro zero qualora Antonio Conte dovesse davvero andare via dall’Inter. Nei giorni scorsi si era parlato in questo senso soprattutto di Ashley Young, esterno inglese che sta vivendo una stagione complicata e che ha peraltro il contratto in scadenza 2021.

Oltre all’ex Manchester United potrebbero salutare anche Kolarov, Alexis Sanchez e Arturo Vidal, altri tre ‘uomini’ dello stesso tecnico salentino, in particolare il serbo e il cileno. I tre sono però avanti con l’età e visti anche i tanti problemi fisici non sembrano avere particolare mercato motivo per cui l’Inter potrebbe decidere di mandarli via a costo zero in modo da liberarsi dei pesanti ingaggi.