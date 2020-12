Da Lukaku a Nzola, le probabili formazioni di Inter-Spezia che giocheranno domani a ‘San Siro’. Match valido per la 13° giornata di Serie A

Archivato il big match contro il Napoli, l’Inter pensa al confronto casalingo contro lo Spezia. I nerazzurri, per buona pace di Conte, non solo non perdono Brozovic ma recuperano anche Vidal. Solo uno dei due giocherà dal 1′ affiancando due tra Barella, Gagliardini e Sensi. Più defilato Eriksen. In attacco titolarissimi Lukaku e Lautaro, anche a causa dell’infortunio di Sanchez. ballottaggio sulle fasce: Hakimi-Darmian da una parte e Young-Perisic dall’altra. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI. Ranocchia e D’Ambrosio lottano per un posto da titolari in difesa. Torna Vecino, ma solo dal 2021: 3-5-2 per i nerazzurri. Per lo Spezia di Vincenzo Italiano, invece, sarà molto probabilmente 4-3-3. Niente da fare per Chabot squalificato. In attacco ballottaggio Farias–Agudelo: nessun dubbio sulla titolarità di Gyasi e Nzola. L’arbitro sarà Fabbri di Ravenna.

Probabili formazioni Inter-Spezia

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All.: Conte.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Terzi, Bastoni; Estevez, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. All.: Italiano.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna.