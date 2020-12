Inter-Spezia, Eriksen al termine della partita è rimasto in campo per allenarsi

Inter-Spezia 2-1, al termine della partita i giocatori che non hanno preso parte all’incontro sono rimasti sul campo per fare delle esercitazioni. Tra questi era presente anche Christian Eriksen che è stato l’ultimo a rientrare negli spogliatoi

INTER-SPEZIA ERIKSEN ALLENAMENTO/ L’Inter batte 2-1 lo Spezia nella sfida valida per la 13esima giornata del campionato di serie A, grazie ai gol di Hakimi e al rigore di Lukaku, inutile il gol di Piccoli a pochi secondi dal termine del recupero. Il tecnico Antonio Conte nella ripresa ha fatto entrare prima Sensi e poi Vidal, Darmian, Perisic e D’ambrosio, ma anche in questa partita Christian Eriksen è rimasto in panchina. Al termine dell’incontro, il calciatore danese è rimasto in campo con i compagni di squadra che non hanno giocato, per fare delle esercitazioni e nello specifico nei lanci lunghi. Come ha spiegato ‘Repubblica’, il giocatore è stato l’ultimo a rientrare negli spogliatoi alle 17,22, ben mezz’ora dopo la fine dell’incontro.

