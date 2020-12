Alaba a costo zero: nuovo assalto dell’Inter a giugno

Alaba continua ad avere difficoltà in merito alla situazione rinnovo con il Bayern Monaco. Il giocatore sembra aver declinato l’ennesima offerta anche di recente e il suo addio a costo zero sembra ormai prossimo nel mese di giugno. Piace molto a Inter e Juventus per il futuro e si registra un concreto interesse dei nerazzurri per la prossima estate: a luglio, infatti, partirà l’assalto definitivo per il jolly austriaco.

