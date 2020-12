Calciomercato Inter: le ultime news di mercato sui nerazzurri vedono Marotta e soci interessati ad un obiettivo tornato in voga. I dettagli

L’Inter è alla ricerca di un laterale mancino all’altezza. Ivan Perisic sta deludendo le aspettative, in un ruolo che fino a poco tempo fa stava interpretando in maniera molto positiva, e così i nerazzurri potrebbero cercare sul mercato un giocatore in grado di coprire e di fare la differenza in quel ruolo: proprio per questo, è tornato di moda il nome di Emerson Palmieri. Per tutte le altre news clicca QUI.

Calciomercato Inter, Niente prestito per Emerson

Secondo la redazione inglese ‘Sport Illustrated’, l’Inter potrebbe riprovarci per Emerson Palmieri. L’esterno della Nazionale italiana è il giocatore che, per Antonio Conte, serve a completare la coppia di esterni a sinistra.

Il Chelsea è disposto a valutare offerte per l’italobrasiliano, ma non accetterà alcun tipo di prestito: solo offerte per acquistare il giocatore a titolo definitivo. I nerazzurri ci pensano, e con la cessione di Ivan Perisic che è seguito da ben due top club all’estero, l’acquisto del giocatore ‘Blues’ sarebbe davvero possibile (Juventus permettendo).