In casa Atalanta c’è da risolvere la grana legata al ‘Papu’ Gomez. L’Inter ci pensa e potrebbe mettere in piedi uno scambio

“Caso Gomez? Non rispondo più sul Papu. E’ una questione che aggiusterà la società. Se si arrabbia un allenatore è un conto, se si arrabbia un presidente è più complesso”. Con queste parole ieri Gasperini ha provato a chiudere il caso Gomez che sembra sempre più lontano dall’Atalanta. Possibile un addio già a gennaio per il fantasista argentino che in Italia piace anche all’Inter di Conte per rinforzare la trequarti. La società di Suning valuta attentamente la questione Gomez, soprattutto qualora la ‘Dea’ decidesse di liberarlo a zero. Il ‘Papu’ inoltre era stato accostato anche a Milan e Juventus. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, intrigo per Gomez: spunta lo scambio

Per non rovinare i rapporti con l’Atalanta, però, può prendere piede anche uno scambio. Il nome che può offrire l’Inter è quello di Radja Nainggolan, che vuole andare via. Il Cagliari è in pole, ma l’opzione Bergamo potrebbe non essere respinta dal centrocampista belga che così resterebbe vicino Milano.

Da verificare la risposta di Gasperini, anche se al tecnico nerazzurro potrebbe fare comodo un calciatore dell’esperienza e della qualità dell’ex romanista. L’affare potrebbe essere impostato come scambio alla pari sui 10-12 milioni. Nello specifico è possibile un prestito con diritto (un obbligo mascherato) per consentire all’Inter di contribuire in parte all’ingaggio dello stesso Nainggolan.