A gennaio l’Inter proverà ad incassare quanto più possibile dall’addio ormai certo di Christian Eriksen. Occhio al Milan: affare complesso

Quella di domani sera potrebbe essere una delle ultime partite di Christian Eriksen da calciatore dell’Inter. Il danese non è mai entrato negli schemi di Antonio Conte che non ha perso occasione per bocciarlo relegandolo alla panchina. Tantissime le esclusioni del trequartista ex Tottenham che ha vissuto un anno davvero difficile in attesa della riapertura del calciomercato di gennaio che potrebbe regalare ad Eriksen una nuova destinazione. Oltre alle chance relative ad un ritorno in Premier League, dalla Spagna torna in auge un affare clamoroso in Serie A. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Eriksen al capolinea: ci prova anche il Milan

Tempo scaduto dunque per Eriksen che a gennaio con l’offerta giusta dovrebbe lasciare l’Inter dopo appena un anno. Secondo quanto sottolineato da ‘Fichajes.net’ uno dei club che avrebbe dimostrato fino ad oggi il maggiore interesse per il danese è il Milan.

Un’autentica suggestione per i rossoneri, attualmente in lotta per il titolo, che potrebbero proporre un prestito con riscatto fissato sui 22 milioni di euro. L’Inter vorrebbe monetizzare al massimo dall’addio di Eriksen evitando però di cederlo ad una diretta rivale in Serie A.