Conte: “Non so di chi sia la colpa, ma Sanchez si infortuna spesso”

Inter, il tecnico Antonio Conte ha voluto dare in maniera molto sbrigativa una spiegazione ai continui infortuni dell’attaccante cileno Alexis Sanchez che dovrebbe tornare disponibile probabilmente dopo le feste a gennaio

INTER CONTE SU SANCHEZ/ Non è solo Stefano Sensi ad avere spesso infortuni in casa nerazzurra. L’attaccante cileno Alexis Sanchez dopo aver saltato anche lui parecchie partite nello scorso campionato a causa di infortuni vari, quello più grave lo scorso ottobre con la Nazionale cilena che lo costrinse in ‘infermeria’ per quasi tre mesi, è nuovamente non disponibile almeno fino a gennaio. Durante la conferenza stampa il tecnico dell’Inter Antonio Conte, è stato incalzato dai giornalisti per avere un parere se questi continui infortuni dell’attaccante siano dovuti anche ai tanti spostamenti e soprattutto impegni con la Nazionale cilena. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

L’allenatore della squadra meneghina, ha preferito glissare sulla domanda ed è stato molto laconico non dando la colpa a nessuno ma ha semplicemente precisato: “Questo non lo so. C’è un dato abbastanza costante, si infortuna spesso”.