Inter: il Milan e i nerazzurri non sembrano avere dubbi su quale sarà il nuovo stadio di calcio della città di Milano. I dettagli

Appaiate in campionato, divise ormai soltanto da un punto, e vicine anche nella storia che continuerà ad essere scritta ininterrottamente da ‘cugini’ e da rivali. Inter e Milan insieme per l’eternità, in un modo o nell’altro. Anche attraverso il nuovo stadio che, in sostituzione del più iconico ‘San Siro’, li raffigurerà chissà per quanti altri anni nel calcio che conta. Proprio a proposito del nuovo progetto, arrivano aggiornamenti che sembrano far intendere quale sarà la scelta definitiva di nerazzurri e rossoneri. Per tutte le altre news clicca QUI.

Inter e Milan, ancora insieme: scelto il nuovo stadio

Secondo il ‘Corriere della Sera’, Milan e Inter hanno risposto all’ultima richiesta del comune di Milano di integrazioni e chiarimenti. Da adesso in avanti, dovrebbe iniziare il nuovo capitolo che dovrebbe portare alla costruzione di un nuovo stadio. Il progetto è decisamente ambizioso e gli uffici comunali stanno lavorando in questo momento per esaminarlo. Arriva una conferma: i due titolari saranno Suning per i nerazzurri e il fondo americano Elliott per i rossoneri.

Il tutto, comunque, dovrebbe concludersi nei primi mesi del 2021. Da quel momento in poi, verrà chiarito quale progetto, fra i due in ballo già presentato alla città e ai tifosi di entrambe le compagini, verrà realizzato. Il meraviglioso stadio ‘Giuseppe Meazza’ sarà sostituito da un impianto moderno con una capienza di circa 60.000 posti. Secondo le ultime indiscrezioni, ‘La Cattedrale’, disegnata dallo studio Populous, sarebbe in vantaggio sugli ‘Anelli’ presentati dal consorzio Manica, Cmr, Sportium. Di sicuro c’è che sarà solo questione di tempo e la Milano calcistica inizierà una nuova era.