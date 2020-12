Vice Lukaku: Zaza e Lasagna insidiano Gervinho

Vice Lukaku: Zaza e Lasagna insidiano Gervinho

Continuano ad arrivare diversi nomi per l’attacco dell’Inter. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, non ci sarebbe solo Gervinho per rinforzare il reparto avanzato dei nerazzurri: altri due profili low cost come Zaza e Lasagna sarebbero nel mirino per gennaio. La strada è tracciata: si cercherà un giocatore con esperienza in prestito per non pesare ulteriormente il bilancio dopo le perdite derivanti dalla mancata qualificazione in Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma