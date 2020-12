Inter: Christian Eriksen nemmeno convocato nella sfida di Serie A contro il Verona da Antonio Conte. Ma il motivo non è Antonio Conte

Il match tra Verona e Inter, in programma questa sera alle ore 18 e valido per la 14° giornata di Serie A, non vedrà Christian Eriksen nemmeno tra i convocati. Il motivo, però, non è legato ad Antonio Conte. Il giocatore ha avuto il permesso dalla società per andare in Danimarca dalla moglie che ha partorito. Il fantasista danese, così, non si perderà il primo giorno del proprio figlio. I nerazzurri ritrovano Vidal, sì, ma perdono una risorsa comunque importante come l’ex Tottenham che non andrà quindi nemmeno in panchina.