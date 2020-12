Milan-Inter: il confronto scudetto fra le due rivali storiche di Milano si colloca nei risultati odierni e nella storia. I dettagli

Milan e Inter al vertice del calcio italiano. I primi due posti del massimo campionato italiano di calcio sono una vera e propria miscela di nostalgia abbinata a storia e passione. Un confronto scudetto fra le due compagini, infatti, manca da ben 10 anni (l’ultima volta nel 2010/11, stagione nella quale ebbe la meglio il Milan). Certo, è decisamente troppo presto per parlare di confronto diretto, errore gravissimo farsi ingannare dai 10 punti di distacco dalla vetta della Juventus, ma la memoria non inganna: tra i due club non è mai stata una sfida come le altre, anche a distanza. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

Milan-Inter, 14 giornate da ‘Milanolandia’: la storia è più grande delle difficoltà

Parliamoci chiaro. L’ultimo decennio di Milan e Inter, sportivamente parlando e non solo, non è stato per niente memorabile. I nerazzurri hanno saputo rialzarsi nel 2018, grazie ad una preziosa qualificazione in Champions League raggiunta in extremis contro la Lazio, mentre i rossoneri tentano ancora di raggiungere un traguardo tanto prestigioso quanto atteso. La classifica li divide solo di un punto. I più nostalgici, diranno: “Non esistono sfide come quelle viste in passato!”. Niente di più sbagliato.

Come dimostra il confronto, che esiste soltanto per la straordinaria qualità dei due giocatori, tra Theo Hernadez e Achraf Hakimi – 4 gol e 3 assist in 14 partite per entrambi, numeri da centrocampisti, i ‘Diavoli’ e il ‘Biscione’non moriranno mai. Sono fra i due club più prestigiosi, ed è proprio il caso di dirlo: sono entrambe ‘maledette’ da una rivalità più grande di loro stesse. Difficile dire per quanto tempo saranno i ‘cugini’ a guidare la classifica, ma senza dubbio in questo momento la Serie A è targata Milanolandia: Perché la storia è sempre più grande delle difficoltà.