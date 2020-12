Calciomercato Inter: i nerazzurri pensano ad un giocatore del Manchester United per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. I dettagli

Mentre il campionato è arrivato alla 14° giornata di Serie A e l’Inter si trova seconda ad un solo punto dal sorprendente Milan di Stefano Pioli, i nerazzurri pensano a come muoversi sul mercato. La ‘Beneamata’ potrebbe pescare in Premier League per acquistare un giocatore che possa rendere la squadra più competitiva: il nome più accreditato al momento, è quello di Nemanja Matic. Per tutte le altre news clicca QUI.

Calciomercato Inter, Matic come Young: i dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’Inter potrebbe andare a pescare in Premier League per arrivare a Nemanja Matic, centrocampista del Manchester United in scadenza di contratto con i ‘Red Devils’ il 30 giugno 2023. Il mediano serbo classe 1984 potrebbe essere protagonista di una trattativa simile a quella che, nel gennaio 2020, portò Ashley Young a Milano – l’esterno inglese firmò un contratto fino al 30 giugno 2020 con un’opzione di prolungamento per la stagione successiva. I rapporti con la squadra britannica sono ottimi, e così Solskjaer e soci potrebbero dunque acconsentire ad una partenza a zero del mediano di casa Manchester. Come detto, molto probabilmente pronto per lui un contratto di sei mesi con opzione per un altro anno.