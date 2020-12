Inter: Alvaro Recoba parla della Serie A che in questa stagione sembra più combattuta grazie ad una Juventus meno imbattibile. I dettagli

Alvaro Recoba, storico calciatore dell'Inter che grazie al suo poderoso mancino ha lasciato un grande ricordo in nerazzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Twitch in una diretta a 'BoboTV', canale gestito da Christian Vieri. L'ex calciatore uruguaiano ha parlato della lotta scudetto che in questa stagione sembra più aperta che mai:

“Quest’anno è diverso, di solito eravamo abituati a vedere la Juventus in fuga mentre oggi quelle che sono davanti ai bianconeri si sono rinforzate, non sono le solite squadre degli anni scorsi. E anche le piccole vanno in campo contro le grandi pensando di potersela giocare a viso aperto. Ci sono tante squadre che fanno debuttare ragazzi giovanissimi, anche importanti. Ma succede perché non c’è la pressione derivante dal pubblico, giocare così è naturalmente diverso rispetto a farlo coi tifosi. La situazione è strana”.