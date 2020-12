Pista Gomez, l’Inter ha offerto Vecino: la situazione

Pista Gomez, l’Inter ha offerto Vecino: la situazione

In casa nerazzurra si continua a seguire la pista Gomez. Secondo SportMediaset, gli agenti del giocatore hanno incassato l’ennesima risposta della società: no a costo zero, serve qualcuno che paghi almeno 10 milioni di euro. I nerazzurri hanno provato ad inserire nella trattativa Vecino, giocatore che scalda a metà la dirigenza; se dal punto di vista tecnico potrebbe essere un nome spendibile, offre parecchi dubbi per quanto riguarda la tenuta fisica.

