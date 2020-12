Calciomercato Inter: i nerazzurri stanno pensando di acquistare un portiere da qualche mese. Un nuovo nome insidia Musso e Cragno

L’Inter pensa a rinforzarsi sul mercato anche in ottica futura. Uno dei reparti che ha più bisogno di ‘manutenzione’, infatti, è quello presieduto da Samir Handanovic. Il portiere classe 1984 capitano dell’Inter, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022, ha già raggiunto quota 36 anni e proprio per questo i nerazzurri starebbero pensando ad un sostituto all’altezza in grado di prendere il suo posto quando arriverà il momento: Marotta e colleghi pensano a Rui Silva, estremo difensore del Granada – anche se Juan Manuel Musso, portiere dell’Udinese, rimane in pole per sostituire ‘Handa’. Per tutte le altre news clicca QUI.

Calciomercato Inter, tra Musso e Cragno Rui Silva gode

Rui Silva, nato il 7 febbraio 1994, difende la porta del Granada da oltre 3 stagioni e potrebbe presto lasciare il club spagnolo a zero. Il suo contratto, infatti, scade a giugno e il giocatore ha rifiutato di prolungare con gli andalusi. Potrebbe rivelarsi una buona opportunità di mercato quindi, dato che il giovane iberico non ha fretta.

L’estremo difensore portoghese non avrebbe infatti problemi a fare da secondo ad Handanovic per una stagione. Le concorrenti, però, non mancano. La Lazio e soprattutto la Roma sono interessate al portiere classe 1994, mentre in Spagna Valencia, Siviglia, Betis e Atletico Madrid non staranno di certo a guardare.