L’Inter prova a chiudere un doppio scambio per accontentare Conte disfandosi al contempo di due calciatori non rientranti nei piani del club e dell’allenatore

Conte vuole Rodrigo De Paul, ma l’arrivo eventuale dell’argentino è legato alla partenza di Nainggolan e soprattutto Eriksen. A proposito del danese, nuove indiscrezioni di calciomercato lo danno sempre più in direzione Paris Saint-Germain. A Parigi ritroverebbe quel Pochettino, scelto dalla proprietà qatariota per rimpiazzare l’esonerato Tuchel, che è stato per anni suo ‘mentore’ al Tottenham. Beppe Marotta e soci sono al lavoro per chiudere lo scambio con Leandro Paredes, argentino ex Roma che piace molto a Conte. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, da Eriksen-Paredes allo scambio in Serie A: le ultime

Sempre restando in tema scambi, l’Ad interista prova a chiuderne anche un altro ma in Serie A. L’oggetto del desiderio, più del tecnico che dei dirigenti, è Gervinho che per caratteristiche sarebbe più un vice di Sanchez che di Lukaku. Per l’ivoriano del Parma si tenta uno scambio con Andrea Pinamonti, ma non escludiamo quello (in prestito) con uno tra Agoume e Sebastiano Esposito, con quest’ultimo che dovrebbe rientrare alla base considerato che alla Spal non trova spazio.