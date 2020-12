Calciomercato Inter, vertice Conte-dirigenza: incontro terminato, le prime indiscrezioni

Inter, riunione Conte e dirigenza nerazzurra appena terminata. Durante l’incontro si è parlato sicuramente anche di Christian Eriksen ma non solo. In ogni caso alla squadra nerazzurra serve sicuramente un centrocampista e il vice Lukaku

INTER RIUNUONE CONTE-DIRIGENZA/ L’incontro tra Antonio Conte, Beppe Marotta, Piero Ausilio e il presidente Steven Zhang che era in diretta dalla Cina in video conferenza, si è appena concluso. Come ha spiegato Sky, i vertici della società meneghina e il tecnico si sono incontrati nel primo pomeriggio, per preparare il piano in vista del mercato di gennaio e anche per altre questioni. Naturalmente si è parlato anche della situazione di Eriksen, con l’interessamento sul giocatore sia di Arsenal che di Psg, come calciatore probabilmente pronto a lasciare Appiano Gentile, ma anche dell’estremo bisogno in caso di cessioni, di far arrivare anche dei validi sostituti che possano essere funzionali al progetto. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

Il primo a lasciare Milano dovrebbe essere Nainggolan, che sembra sia pronto per tornare a Cagliari e se dovessero partire anche Eriksen e Vecino, la rosa di Conte avrebbe sicuramente bisogno almeno di un centrocampista di livello. Inoltre dall’arrivo di Romelu Lukaku, i due dirigenti nerazzurri non hanno ancora trovato il profilo ideale che possa essere considerato perfetto per far rifiatare l’attaccante belga, senza che la squadra ne risenta.