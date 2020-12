Quasi mai impiegato da Conte, Radja Nainggolan si appresta a lasciare di nuovo l’Inter e ancora una volta con la formula del prestito

Nainggolan lascia di nuovo l’Inter. Stando a ‘Gazzetta.it’, dopo l’infortunio di Rog (crociato ko, stagione finita), il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha accelerato trovando un accordo di massima coi nerazzurri per il ritorno in prestito secco fino a giugno del centrocampista belga ai margini della squadra allenata da Antonio Conte. Al termine del campionato, se non prima, i due club potrebbero accordarsi sulla cessione a titolo definitivo del classe ’88 che aveva da mesi espresso il desiderio di tornare in Sardegna.

Calciomercato Inter, Eriksen dopo Nainggolan e assalto a De Paul

L’affare col Cagliari consente all’Inter quantomeno di liberarsi di uno stipendio importante oltre che di sfoltire l’organico. Il prossimo a partire dovrebbe essere, almeno nei piani della dirigenza, Christian Eriksen, pure lui fuori dal progetto del tecnico. L’addio del danese, magari con destinazione PSG, darebbe a Marotta e soci la possibilità di andare all’assalto in maniera concreta di Rodrigo De Paul, la priorità per il centrocampo dell’ormai imminente finestra invernale. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.