Papu Gomez si avvicina all’Inter pur non essendo la prima richiesta di Antonio Conte. Possibile scambio con l’Atalanta: le ultime di Interlive.it

‘Papu’ Gomez si avvicina all’Inter. Ci sono stati nuovi e proficui contatti tra il club nerazzurro e l’agente dell’argentino, ovvero Beppe Riso che è notoriamente in ottimi rapporti con Ausilio e soci. Splendidi invece quelli con la società di Percassi, la quale stando alle informazioni raccolte da Interlive.it ha aperto alla possibilità di uno scambio. Il nome indicato dalla ‘Dea’ è quello di Gaetano Oristanio, trequartista di soli 18 anni della Primavera interista da poco passato alla ‘Football Capital’ e del quale si parla un gran bene. I dirigenti di viale della Liberazione potrebbero accettare di privarsi del classe 2002 campano, a patto che venga inserito un diritto di prelazione sul cartellino.

Calciomercato Inter: Gomez anziché De Paul: rischia di ripetersi la storia Eriksen-Vidal

A un anno di stanza sembra ripetersi in casa Inter la storia Eriksen-Vidal. Nel gennaio 2020 Conte voleva il cileno suo ‘fedelissimo’, mentre Marotta gli comprava il danese. Una storia che sappiamo tutti come è andata a finire… E così adesso: in cima ai desideri di Conte c’è Rodrigo De Paul, ritenuto la mezz’ala ideale per il 3-5-2, una sorta di Vidal meno temperamentale ma con più tecnica e soprattutto gamba del Vidal attuale, ma per questioni economiche e di opportunità l’Inter ha virato tutto sul quasi 33enne argentino a cui poi l’allenatore salentino dovrebbe trovare una collocazione tattica.

Difficile immaginare Gomez nel 3-5-2, il modulo di Conte e con cui la squadra è tornata più solida e vincente. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Tornerà al 3-4-1-2 o utilizzerà Gomez come alternativa a Lautaro e quindi da seconda punta? Domande a cui, in caso di acquisto del classe ’88, potrà rispondere solo il campo, e un ‘problema’ che forse Conte non vorrebbe affrontare nel bel mezzo della stagione, con uno scudetto in ballo. Ma il ‘Papu’ è una ‘occasione’ che l’Inter è più che propensa a cogliere…