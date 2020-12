Cessione Pinamonti, può tornare in auge l’ipotesi Genoa

Pinamonti è in uscita e per lui il futuro potrebbe essere ancora in Serie A. Stando al Corriere dello Sport, il classe 1999 è conteso da Benevento, Parma e anche Genoa, quest’ultima ipotesi tornata in auge nelle scorse ore nel caso in cui dovesse essere ceduto Scamacca. Chiuso nell’Inter, dovrà accettare qualche nuova destinazione per cercare di giocare con continuità.

