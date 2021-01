Inter-Crotone: da Lukaku a Messias, le probabili formazioni del match di ‘San Siro’ valevole per la quindicesima giornata di Serie A

Alla vigilia di Inter-Crotone, in programma domani alle 12.30 allo stadio ‘San Siro’, pochi dubbi per Antonio Conte sulla formazione da schierare. I nerazzurri dovrebbero tornare al classico 3-5-2. Gli interpreti difensivi, il trio composto da Bastoni, de Vrij e Skriniar, dovrebbero essere i soliti. Per tutte le altre news clicca QUI. Ballottaggio tra Vidal e Sensi per una chance dal 1′. Young, sulla fascia sinistra, favorito su Perisic allo stesso modo di Hakimi su Darmian: certa la presenza di Lukaku e Lautaro in attacco. Dovrebbe tornare disponibile Sanchez dalla panchina. Per Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, zero dubbi sulla titolarità di Messias in attacco mentre sarà ballottaggio tra Simy e Riviere: anche in questo caso, 3-5-2.

Probabili formazioni Inter-Crotone

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro. All.: Conte.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Vulic, Reca; Simy, Messias. All.: Stroppa.

Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna.