Milik si complica: Atletico Madrid e Marsiglia pronte a prenderlo subito

Si complica la situazione Milik. Ai ferri corti con il Napoli, rischia di andare via soltanto a giugno a costo zero. La società sta facendo di tutto per venderlo al miglior offerente ma in Italia poche squadre sembrano propense a prenderlo veramente in questa sessione invernale. Per questo emergono tante piste estere, tra cui Atletico Madrid e Marsiglia: per 15 milioni può andare via subito. De Laurentiis attende le offerte…

