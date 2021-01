Lukaku: infortunio per il belga rischia di saltare sia Sampdoria che Roma. Domani il responso

Inter, l’attaccante Romelu Lukaku ha chiesto il cambio al 75′ della sfida contro il Crotone sedendosi letteralmente a terra a centrocampo. Domani le visite mediche daranno l’esito finale ma potrebbe trattarsi dello stesso infortunio di due mesi fa che lo costrinse a stare fermo ai box per un paio di partite

INTER LUKAKU AGGIORNAMENTO/ L‘Inter ha iniziato benissimo l’anno con una bella vittoria contro il Crotone, ma il bicchiere è mezzo pieno visto che al bel successo che rimette temporaneamente la squadra di Antonio Conte in testa alla classifica di serie A, fa da contraltare la pessima prestazione di Arturo Vidal e l’infortunio di Romelu Lukaku che al 75′, ha chiesto il cambio letteralmente sedendosi a centrocampo. Come ha spiegato il sito Gianlucadimarzio.com, il giocatore, come ha confermato anche lo staff medico della squadra milanese, avrebbe subito una contrattura al quadricipite della coscia destra. Questo infortunio, domani le visite mediche daranno l’esito definitivo, potrebbe essere molto simile a quello di circa due mesi fa che lo costrinse a saltare sia la partita di campionato contro il Parma, terminata 2-2 che la partita di Champions contro il Real Madrid in Spagna terminata 3-2.

I prossimi impegni della squadra di Antonio Conte sono due trasferte insidiose: mercoledì alle ore 15 allo stadio Marassi di Genova contro la Sampdoria ma soprattutto domenica, nuovamente alle ore 12,30, la sfida all’Olimpico di Roma contro la formazione di Fonseca. I tifosi nerazzurri sperano che domani il responso sia positivo e l’attaccante belga debba saltare al massimo solo l’incontro di mercoledì.