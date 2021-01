Futuro Pinamonti, tre soluzioni in Serie A: si deciderà a fine mercato

Futuro Pinamonti, tre soluzioni in Serie A: si deciderà a fine mercato

Andrea Pinamonti potrebbe concludere la propria esperienza all’Inter entro gennaio. L’attaccante non ha mai trovato spazio e per lui l’addio è ormai cosa fatta. Tuttavia, la società aspetterà fine gennaio perché deve trovare un sostituto: per questo sarà ancora a disposizione di Conte fino a quando non sarà trovato un sostituto. Benevento, Bologna e Parma sono le ipotesi più concrete per proseguire in Serie A all’insegna della continuità.

