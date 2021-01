Inter: Mauricio Pochettino nella sua conferenza stampa di presentazione ha parlato anche degli obiettivi di mercato tra cui Christian Eriksen

Mauricio Pochettino, nella sua conferenza stampa di presentazione come allenatore del Paris Saint Germain, ha cercato di ‘dribblare’ le domande di mercato comprese quelle su un suo vecchio pupillo ai tempi del Tottenham, Christian Eriksen, che è in uscita dall’Inter e nelle ultime settimane è stato accostato al club parigino. Per tutte le altre news clicca QUI. Ecco le sue parole:

“Eriksen? Non è il momento di commentare le indiscrezioni di mercato, sono arrivato ​​solo pochi giorni fa. Stiamo monitorando il recupero degli infortunati. Stiamo parlando con Leonardo ed è vero che il PSG stia guardando tutte le possibilità che ha, a maggior ragione in questo complicato periodo legato alla crisi economica dovuta al Covid-19. Messi? Babbo Natale è stato già molto generoso con me. Colgo l’occasione per ringraziare il Presidente Nasser e il ds Leonardo per la fiducia riposta in me. Il PSG è uno dei club più grandi, se non il più grande del mondo, quindi è normale che ci siano voci di mercato”.