Jeda: “Barella corre tantissimo, non so cosa abbia al posto dei polmoni”

Inter, l’ex calciatore Jeda ha voluto dare il suo parere sui migliori centrocampisti della nostra serie A. Tra quelli citati ha inserito anche il nerazzurro Nicolò Barella e ne ha spiegato le motivazioni sulla scelta

INTER JEDA INTERVISTA/ L’ex calciatore brasiliano Jeda, che in Italia ha giocato fino allo scorso anno nel Muggiò in Promozione, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb Radio per avere un parere sui centrocampisti della nostra serie A. L’ex calciatore, che tra l’altro è al secondo posto nella classifica dei marcatori stranieri della serie B con 67 reti, dietro solo a Granoche che è a quota 98, ha voluto inserire anche l’interista Nicolò Barella in questo speciale elenco. Per tutte le altre news clicca QUI.

Ecco le sue motivazioni sui giocatori scelti: “Sicuramente Zielinski è un giocatore di grande qualità, ha forza e fiuto del gol. Freuler esegue alla perfezione le idee di Gasperini. Barella corre tantissimo, non so cosa abbia al posto dei polmoni. Kessié è tornato ai livelli di Bergamo ma è cresciuto sotto il livello di qualità e personalità. Veretout sta migliorando partita dopo partita”.