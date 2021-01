Samdoria-Inter, tra campo e panchina sarà una bella sfida tra ex

Sampdoria-Inter, domani allo stadio Marassi di Genova saranno in tanti gli ex delle due squadre che avranno voglia di fare uno scherzetto alla loro precedente formazione. Tra questi spiccano sicuramente Antonio Candreva e Milan Skriniar oltre al tecnico Claudio Ranieri

SAMPDORIA-INTER QUANTI EX/ Domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio Marassi di Genova, si affronteranno Sampdoria e Inter per la sfida valida per la 16esima giornata del campionato di serie A. La partita vedrà in campo e in panchina diversi ex di entrambe le squadre. Iniziamo dall’allenatore della squadra di casa Claudio Ranieri, che nella stagione 2011/12 sostituì Giampiero Gasperini sulla panchina nerazzurra dove totalizzò 35 presenze con uno score di 17 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte, per poi essere a sua volta esonerato e sostituito con Andrea Stramaccioni. Per quanto riguarda i calciatori nella squadra nerazzurra c’è sicuramente Milan Skriniar, che proprio grazie al suo ottimo rendimento nel campionato con la squadra blu-cerchiata tra il gennaio 2016 e il giugno 2017, venne acquistato dall‘Inter. In panchina siede Andrea Ranocchia che vanta 14 presenze con la squadra ligure nella stagione 2015/16. Infine ci sarebbe anche il portiere Daniele Padelli, che pur essendo stato nella Sampdoria sia in serie B che in serie A non ha mai disputato nemmeno una partita. Per quanto riguarda la formazione di Claudio Ranieri, gli ex nerazzurri sono Antonio Candreva e Keita Baldé.

Per il primo, sono ben 151 le presenze in nerazzurro con 18 reti nei suoi 4 anni di militanza nella squadra meneghina, dal 2016 fino allo scorso campionato. Viceversa per il calciatore senegalese il suo anno a Milano non fu molto positivo, nonostante le 29 presenze e 5 reti nella stagione 2018/19.