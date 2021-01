Cassano: ”Pellé? Non lo prendono nemmeno in considerazione”

Per Antonio Cassano non ci sono dubbi: Pellé non sbarcherà all’Inter. Lo ha detto a ‘Bobo TV’ qualche ora fa: “Pellé non lo prendono nemmeno in considerazione. Non scherziamo, non è un giocatore da Inter. Hanno bisogno di profili giusti per dare una mano nell’immediato per vincere lo scudetto, non hanno bisogno di Pellé. Lukaku? Vieri era di un altro livello, però con lui ”rischia” di vincere lo scudetto” ha concluso.

