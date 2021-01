DIRETTA Serie A LIVE, Sampdoria-Inter: segui la cronaca LIVE

La sedicesima giornata di Serie A mette di fronte Sampdoria e Inter allo stadio Ferraris. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita alla Sampdoria nel turno infrasettimanale dell’Epifania valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte i nerazzurri di Conte vogliono centrare la nona vittoria consecutiva per portarsi almeno per il momento al primo posto e mettere pressione sul Milan, impegnato in serata contro la Juventus. Dall’altra i blucerchiati dell’ex Ranieri hanno bisogno di tornare a fare punti dopo i due ko di fila per non rischiare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. Interlive.it vi offre la sfida di Marassi in tempo reale.