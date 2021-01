Gomez rassegnato: Gasperini non lo perdona, Inter in pole

Gomez rassegnato: Gasperini non lo perdona, Inter in pole

Gomez non sarà reintegrato dall’Atalanta. Il giocatore ha chiesto scusa alla società ma non farà più parte della rosa a causa del secco no di Gasperini. Il Papu si allena da solo e attende buone nuove per andare a giocare altrove: in questo senso, l’Inter continua ad essere in pole. Servono 10 milioni di euro per il via libera definitivo.

